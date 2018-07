‘Die twee kunnen zijn zoals Sneijder en Milito in het jaar van de treble’

Cristiano Ronaldo werd met de hulp van concern Exor, het bedrijf van Juventus-president Andrea Agnelli, weggeplukt bij Real Madrid. Internazionale heeft met Radja Nainggolan ook een belangrijke transfer gerealiseerd, zo redeneert Marco Tronchetti Provera, bestuursvoorzitter van sponsor Pirelli. De zakenman suggereert dat de komst van de Belg doorslaggevender kan zijn dan de transfer van Ronaldo, die voor ruim honderd miljoen euro werd gehaald.

De baas van Pirelli ziet de samenwerking tussen Nainggolan en spits Mauro Icardi wel zitten en wijst naar het partnerschap van Wesley Sneijder en Diego Milito in het succesjaar 2010. De prestaties van de middenvelder en aanvaller zorgden ervoor dat Inter beslag legde op de treble. Tronchetti Provera ziet wederom een succesvolle samenwerking in het verschiet liggen.

“De transferzomer van Inter is geweldig geweest tot nu toe, te beginnen met Nainggolan”, zegt de zakenman, geciteerd door verschillende Italiaanse media. “Hij is een natuurlijke leider en met Icardi kunnen die twee zijn zoals Sneijder en Milito in het jaar van de treble. Icardi naar Real Madrid? Ik denk en hoop dat Icardi zijn reis gaat vervolgen bij Inter en dat hij met dit team gaat strijden voor de Scudetto.”

Tronchetti Provera erkent dat Juventus goede zaken heeft gedaan met de komst van Ronaldo. “Juventus lijkt uit zicht met hem erbij, maar dat is geen gegeven. Ronaldo is goed voor het Italiaanse voetbal, maar ik hoop dat Suning, zodra de Financial Fair Play het toestaat, ook een grote aankoop gaat doen. Lionel Messi? Als de omstandigheden aanwezig zijn... De fans zouden het fantastisch vinden.”