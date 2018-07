FC Twente ziet ‘talentvolle en sterke speler’ vertrekken naar competitiegenoot

Richard Jensen maakt per direct de overstap van FC Twente naar Roda JC Kerkrade, zo melden beide clubs uit de Keuken Kampioen Divisie maandagmiddag bekend. De 22-jarige Finse verdediger, die nog tot medio 2020 vastlag bij de Tukkers, tekent een tweejarig contract bij de club uit Kerkrade.

In 2012 verruilde Jensen de jeugdopleiding van HJK Helsinki voor die van FC Twente waarvoor hij in 2018 debuteerde in het eerste elftal. De linker centrale verdediger is tevens Fins jeugdinternational en aanvoerder van zijn lichting. In totaal speelde Jensen tien competitiewedstrijden voor de Tukkers. Nu gaat de stopper dus aan de slag in Limburg.

Technisch directeur Harm van Veldhoven laat op de site van Roda weten blij te zijn met de komst van de Scandinaviër: “Richard is een talentvolle en sterke speler die we al enige tijd op onze radar hadden staan. Hij is een zeer interessante speler die precies past in het plaatje dat wij voor komend seizoen voor ogen hebben. We zijn blij met zijn komst.”