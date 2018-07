Heitinga: ‘Ze willen naar de absolute top, maar maken niet de juiste keuzes’

De voorbereiding van Everton verloopt nog niet vlekkeloos. Na een 0-22 zege op ATV Irdning volgde een 1-1 remise tegen Bury, een 0-0 tegen Lille en een 1-0 verlies tegen FC Porto. The Toffees hopen komend seizoen op een betere eindklassering dan de achtste plek van de vorige jaargang. John Heitinga volgt zijn oude club op de voet en hoopt op het beste. Hij ziet de vele trainerswissels na het vertrek van David Moyes in 2013 echter als een probleem, vertelt Heitinga in onderstaande video.