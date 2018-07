‘PSV wil snel duidelijkheid en vraagt meer dan één miljoen euro’

Albert Gudmundsson heeft een aanbieding van PSV in beraad. De 21-jarige rechtsbuiten kan zijn tot medio 2019 doorlopende contract met meerdere jaren verlengen en de clubleiding hoopt ‘op korte termijn’ te weten te komen of Gudmundsson van plan is om bij te tekenen.

De zesvoudig international van IJsland, drie doelpunten, komt in aanmerking voor een verhuur. Gudmundsson zou dan meer minuten kunnen maken om zich uiteindelijk misschien op te werken tot een basisspeler in het eerste elftal van trainer Mark van Bommel.

Mocht Gudmundsson niet bijtekenen, dan ligt een verkoop in de lijn der verwachtingen. Sparta Praag heeft belangstelling, maar PSV hanteert wel een vraagprijs van meer dan één miljoen euro, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Gudmundsson speelde tot dusverre twaalf wedstrijden in het eerste van PSV.

“Albert moet nu echt één, of in internationale periodes gewoon twee keer per week gaan spelen en een jaar zoals afgelopen seizoen is voor zijn carrière niet goed”, zei zaakwaarnemer Laurens Melotte begin juli. In de Keuken Kampioen Divisie kwam zijn cliënt tot dusverre tot 28 doelpunten en 14 assists in 63 officiële wedstrijden.