Stoke City trekt miljoenen euro’s uit voor ‘old fashioned winger’

James McClean mag zich speler van Stoke City noemen. De 29-jarige linksbuiten heeft de overstap gemaakt van West Bromwich Albion en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract in het bet365 Stadium.

Stoke laat weten dat men ruim 5,5 miljoen euro betaalt, maar dat die transfersom tot 6,7 miljoen kan oplopen wanneer aan bepaalde sportieve doelstellingen wordt voldaan. McClean is de vierde zomeraanwinst voor Stoke, want eerder gingen Peter Etebo, Benik Afobe en Adam Federici hem voor.

“James is een speler die ik al langer bewonder. Hij heeft met zijn linkerpoot echte kwaliteit en is een old fashioned winger in die zin dat hij het veld breed houdt en het team zo in balans houdt”, aldus manager Gary Rowett op de website van the Potters.

McClean speelde sinds medio 2015 voor West Bromwich en kwam daarvoor uit voor Wigan Athletic, Sunderland en Derry City. De zestigvoudig international van Ierland kwam in dienst van West Bromwich tot vijf doelpunten en zeven assists in meer dan honderd wedstrijden.