‘Slachtoffer’ omver geblazen door Hazard: ‘Krankzinnig talent, ziek gewoon’

Benjamin Pavard wist met de nationale ploeg van Frankrijk wereldkampioen te worden door in de finale Kroatië met 4-2 te verslaan. In de halve finale tegen België had de vleugelverdediger van VfB Stuttgart het enorm zwaar tegen directe tegenstander Eden Hazard. Pavard erkent dat hij omver werd geblazen door de kwaliteiten van de 27-jarige aanvaller.

Pavard werd door veel media neergezet als ‘slachtoffer’ van Hazard, aangezien de Fransman tekort kwam tegen de dribbelaar van Chelsea. “Of ik problemen had met Ángel Di María en Eden Hazard? Eerlijk, en ik wil het niet aandragen als excuus, maar Eden Hazard is de grootste speler waartegen ik ooit heb gevoetbald”, aldus de verdediger in gesprek met L’Équipe.

“Het is geweldig. Ik weet niet of mensen het zich realiseren. Hij heeft een krankzinnig talent, ziek gewoon. Bij Lille zag ik hem ook al zo spelen, toen was hij al krankzinnig. Maar daar (op het WK, red.) tegenover hem staan, dat maakt nog meer indruk. Hij is de beste dribbelaar ter wereld, samen met Lionel Messi. Ik twijfelde die dag niet aan mezelf, ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Maar het gaat zo snel met hem...”

Pavard overleefde de duels met Hazard en kroonde zich later tot wereldkampioen. De Fransman weet dat er nu anders naar hem gekeken wordt. “Ik moet hard blijven werken, want de concurrentie is moordend. Ik moet goed blijven spelen voor club en land. Maar mijn status is inderdaad anders. Ik ben niet langer de kleine, jonge nieuwkomer. Ik ben nu een wereldkampioen.”