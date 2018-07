‘Hij wilde mijn complete team ontmantelen en mee naar Engeland nemen’

Jorginho zal zeer waarschijnlijk de enige voetballer zijn die Napoli deze zomer inruilt voor Chelsea. Clubeigenaar Aurelio De Laurentiis koos er aan het einde van het seizoen voor om Maurizio Sarri te ontslaan en Carlo Ancelotti aan te stellen. Sarri staat inmiddels voor de selectie van Chelsea, dat vijftig miljoen euro voor Jorginho neertelde. De Italiaanse Braziliaan was niet de enige speler van Napoli die interesse uit Londen geniet en genoot.

“Ik vond het niet gepast dat Sarri zei dat we beiden fouten hadden gemaakt. Ik denk niet dat ik fouten heb gemaakt”, benadrukte De Laurentiis in gesprek met Sky Sport Italia. Sarri bleef na zijn congé contractueel verbonden aan Napoli, waardoor Chelsea tot een akkoord met de Italianen moest komen om de oefenmeester te kunnen presenteren als opvolger van landgenoot Antonio Conte.

“Hij had een contract, dus ik had kunnen reageren op zijn onaanvaardbare gedrag”, stelde de hoogste sportbestuurder van de Serie A-club. “Hij had kritiek op spelers waarvan hij dacht dat ze niet heel goed waren. Ik was niet fout om hem uit te dagen. Deze spelers hebben Sarri heel veel gegeven. Hij slachtte ze af tijdens zijn beroemde trainingen, maar ze reageerden altijd goed. Daarna wilde hij mijn complete team ontmantelen en mee naar Engeland nemen.”

“Ik heb Marina (Marina Granovskaia, directeur van Chelsea, red.) op onze rechten gewezen. Hij wilde Jorginho en ik gaf pas toestemming na een gesprek met Ancelotti. Hij vertelde me dat hij hoge verwachtingen heeft van Amadou Diawara en daarnaast Marek Hamsik dieper wil laten spelen.” Napoli eindigde afgelopen seizoen als tweede, op vier punten van Juventus.