VIDEO - Nederlandse tiener Zirkzee scoort in zege van Bayern op PSG

Joshua Zirkzee heeft zaterdag zijn officieuze debuut gemaakt voor Bayern München. De zeventienjarige aanvaller viel in tijdens een oefenduel met Paris Saint-Germain en scoorde direct.

Zirkzee kwam in Klagenfurt in de 62e minuut bij een 1-1-stand in het veld. Vlak na zijn entree zorgde Renato Sanches voor 2-1 en in de 78e minuut maakte Zirkzee Bayerns derde treffer.