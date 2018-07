‘Gudelj wordt niet ingeschreven en kan uitwijken naar Istanbul’

Guangzhou Evergrande heeft Nemanja Gudelj niet ingeschreven voor de rest van het competitieseizoen. De 26-jarige middenvelder is na de komst van Paulinho overbodig geworden en moet zich voorlopig richten op het tweede elftal. Tenzij Gudelj voor het einde van de transferperiode nog een andere club vindt.

Het is niet ondenkbaar dat Gudelj weer gaat samenwerken met een Nederlandse trainer, want Fotomaç schrijft dat de 22-voudig international van Servië in beeld is bij Fenerbahçe. Sportief directeur Damien Comolli heeft Gudelj op huurbasis aangeboden gekregen en heeft de technische staf van Phillip Cocu hiervan op de hoogte gebracht.

Toen Gudelj nog bij AZ voetbalde, was hij in beeld bij het PSV van huidig Fener-coach Cocu. “Ondanks dat PSV net kampioen is geworden, is dat nooit een afweging voor mij geweest. In mijn hoofd had ik al bepaalde keuzes gemaakt en sinds de gesprekken met de trainer en Marc Overmars wist ik het zeker”, vertelde hij in mei 2015 aan de NOS.

Gudelj koos voor Ajax, maar groeide daar nooit uit tot een onbetwiste basisspeler. Hij vertrok in de winter van 2017 voor vijfenhalf miljoen euro, plus een doorverkooppercentage van twintig procent, naar Tianjin TEDA. Die club verkocht Gudelj een jaar later aan kampioen Guangzhou Evergrande. Tot dusverre speelde Neno achttien wedstrijden voor Guangzhou en daarin kwam hij tot drie doelpunten en twee assists.