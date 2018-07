‘Brands reserveert 55 miljoen en breekt clubrecord voor Everton’

Richarlison is op weg naar Everton. De Daily Mail pakt uit met het bericht dat de club uit Liverpool een transfersom gaat betalen die kan oplopen tot ongeveer 55 miljoen euro. Daarmee zou de 21-jarige aanvaller de duurste aankoop ooit worden voor de club van directeur Marcel Brands.

Richarlison stond een jaar geleden in de belangstelling van Ajax, maar ruilde Fluminense uiteindelijk in voor Watford. The Hornets betaalden 12,5 miljoen voor de 21-jarige linksbuiten en lijken nu dus fors winst te maken op de voormalig jeugdinternational. Richarlison speelde 41 wedstrijden voor de club uit Londen.

De linkspoot was daarin goed voor vijf doelpunten en vijf assists en gaat nu dus verder bij Everton, mits hij door de medische keuring komt. Op Goodison Park moet Richarlison de eerste aanwinst worden van deze zomer, want manager Marco Silva verwelkomde nog geen nieuwe spelers op Goodison Park.

Watford troefde Ajax vorig jaar af door niet alleen meer geld te bieden, maar ook door betere voorwaarden in het vooruitzicht te stellen aan zowel Fluminense als Richarlison, zo vertelde zaakwaarnemer Renato Velasco in een interview met Globo Esporte. Zo maakt de Braziliaanse club aanspraak op een doorverkooppercentage van tien procent: Die optie zat niet in het voorstel van Ajax.”

“Het was het meest aantrekkelijke aanbod. Ajax bood minder. Het bod van Ajax bedroeg 10,5 miljoen euro plus 1,5 miljoen euro aan bonussen. Dat waren niet de beste voorwaarden. Maar als Watford niet was langsgekomen, zou hij daar zeker naartoe zijn gegaan. Het salaris dat Watford bood was ook beter. In de Ajax-filosofie passen geen hoge salarissen, want ze hebben een salarisplafond”, vertelde Velasco onder meer.