Neymar juicht stap Ronaldo toe: ‘Hij gaat het Italiaanse voetbal veranderen’

Cristiano Ronaldo stapte onlangs over van Real Madrid naar Juventus, een transfer die door vrijwel iedereen wordt bestempeld als een uitstekende zaak voor de Serie A. Het Italiaanse voetbal zou door de overstap van Ronaldo weer sinds lange tijd in de schijnwerpers komen te staan. Ook Neymar stelt dat de komst van Ronaldo positief gaat uitpakken voor Italië.

Neymar, die heeft aangegeven komend seizoen ‘gewoon’ in het shirt van Paris Saint-Germain te voetballen, wenst Ronaldo veel succes in Italië. “Ik denk dat Cristiano Ronaldo het Italiaanse voetbal gaat veranderen. Het zal weer het Italiaanse voetbal zijn dat ik keek toen ik kind was, want Cristiano Ronaldo is een geweldige speler”, citeert Sky Sports.

“Hij is een legende in het voetbal, een genie”, vervolgt Neymar, die de laatste weken hevig werd gelinkt met een transfer naar Real Madrid. Door het vertrek van Ronaldo zou de Braziliaan samen met Kylian Mbappé en Eden Hazard nadrukkelijk op het verlanglijstje prijken van de Koninklijke. Neymar heeft echter aangegeven dat hij niet gaat verkassen deze zomer, net als Mbappé.

“Ik ben blij voor hem dat hij dit besluit heeft genomen. Ik denk dat het een moeilijke beslissing voor hem is geweest, dus ik wens hem het beste. Alleen niet tegen PSG”, knipoogt Neymar. Ronaldo speelde in totaal negen jaar bij de Spaanse grootmacht. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or won tientallen prijzen bij Real, waaronder vier keer de Champions League.