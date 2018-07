Barcelona stuurt ‘Cardo’ na 24 goals en 11 assists naar Baskenland

Barcelona verhuurt Marc Cardona aan Eibar, zo maakt de landskampioen van Spanje donderdagavond bekend. De 23-jarige aanvaller was de voorbije twee seizoenen een van de smaakmakers van Barcelona B en vervolgt zijn loopbaan nu op het allerhoogste niveau. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen.

Cardona maakte twee jaar geleden de overstap van Atlético Sanluqueño naar Barcelona, waar hij aan het tweede elftal werd toegevoegd. Toch maakte de aanvaller tweemaal zijn opwachting in het eerste van trainer Luis Enrique. Op 30 november 2016 viel Cardo in tijdens het bekerduel met Hércules (1-1) en een week later deed hij een kwartier mee in het Champions League-duel met Borussia Mönchengladbach (4-0).

Tot meer duels in de hoofdmacht kwam Cardona niet. In zestig duels voor het tweede was de aanvaller goed voor 24 treffers en 11 assists. Barcelona verlengde zijn aflopende contract enkele weken geleden tot medio 2021 en keurde een tijdelijke overgang naar Eibar goed, mede vanwege de degradatie van Barcelona B naar het derde niveau. Eibar eindigde afgelopen seizoen op een verdienstelijke negende plaats in LaLiga.