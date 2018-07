Zidane gaat succescoach niet opvolgen: ‘Ik peins er niet over’

Direct na de WK-winst van Frankrijk werd er druk gespeculeerd over de toekomst van bondscoach Didier Deschamps. De keuzeheer zou bijvoorbeeld plaats gaan maken voor Zinédine Zidane, die na zijn vertrek bij Real Madrid zonder werk zit. Deschamps en Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), verzekeren echter dat eerstgenoemde aanblijft.

“Ik peins er niet over om te vertrekken, om twee redenen”, begint de keuzeheer van les Bleus bij TF1. “Ten eerste ben ik iemand die zich houdt aan afspraken en ervoor zorgt de doelen bereik worden die mij worden voorgeschoteld. Ten tweede is er het vertrouwen en respect van de voorzitter. Hij rekent op me tot het EK van 2020 en ik zal er zijn.”

Le Graët zegt bij BFMTV dat ook hij tot minimaal 2020 blijft. “Didier blijft tot 2020, net als ik”, aldus de sportbestuurder, die heeft meegekregen dat Zidane wordt gelinkt met het bondscoachschap. Le Graët ontkent dat Zidane toenadering heeft gezocht: “Hij heeft nog op geen enkele manier duidelijk gemaakt het nationale team te willen trainen.”

Volgens een gerucht in Italië keert Zidane dit jaar nog terug bij Juventus. De voormalige trainer van Real zou in oktober worden gepresenteerd als adviseur van technisch directeur Fabio Paratici. De Fransman wordt ook getipt als opvolger Massimiliano Allegri. De komst van Cristiano Ronaldo zou het aantrekken van Zidane kunnen bespoedigen, zo klinkt het.