Cocu greep mis: ‘Natuurlijk moest ik alle opties op een rijtje zetten’

Jack Wilshere heeft Arsenal deze zomer ingeruild voor een dienstverband bij West Ham United. De middenvelder is transfervrij vertrokken bij the Gunners, nadat de Engelsman een goed gesprek had gehad met manager Unai Emery. In gesprek met the Independent zegt Wilshere dat hij uiteindelijk degene was die de knoop doorhakte.

“Ik besloot te vertrekken. Een beslissing die al enige tijd werd uitgesteld”, aldus de 26-jarige spelmaker, die uiteindelijk koos om in Londen te blijven, ondanks verschillende aanbiedingen in Europa. Naar verluidt was ook het Fenerbahçe van Phillip Cocu geïnteresseerd. “Ik heb een band met West Ham United al sinds ik kind was. Ik ging vaak naar Upton Park om de spelers te bekijken.”

“Natuurlijk moest ik alle opties op een rijtje zetten. De keuze was uiteindelijk: het buitenland of Engeland. Maar toen ik er rustig over ging nadenken, was het duidelijk voor me. West Ham heeft echte ambitie. We spelen in een groot stadion met veel, mooie fans. We kunnen echt iets speciaals neerzetten. West Ham heeft vorig seizoen veel meegemaakt, maar ze zijn er nog.”

De 34-voudig international van Engeland speelde sinds 2001 voor Arsenal. In dienst van Arsenal kwam de linkspoot tot veertien doelpunten en dertig assists in 198 wedstrijden en won hij tweemaal de FA Cup en één keer de Community Shield. Op 12 augustus speelt West Ham de eerste wedstrijd in het nieuwe Premier League-seizoen tegen Liverpool.