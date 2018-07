Ronaldo verrast nieuwe teamgenoot bij dopingtest: ‘Ik begreep dat niet’

Cristiano Ronaldo mag zich sinds kort speler van Juventus noemen, nadat de Italiaanse topclub heeft bekendgemaakt minimaal honderd miljoen euro over te maken aan Real Madrid. Rodrigo Betancur is blij met de komst van de Portugese aanvaller. Tijdens het WK stond de Uruguayaanse middenvelder in de achtste finale tegenover de wereldster.

In gesprek met TyC Sports zegt Betancur dat hij zijn nieuwe ploeggenoot na afloop iets beter leerde kennen. "Tijdens het WK moest ik een dopingtest doen samen met Cristiano Ronaldo. Hij groette mij en noemde mijn naam zelfs. Ik begreep dat niet, hij wist gewoon wie ik was", memoreert Betancur, die sinds vorig jaar zomer onder contract staat bij Juventus.

"Destijds waren er al geruchten over een mogelijke transfer, maar ik heb hem niet gevraagd of hij voor Juventus ging spelen. We hebben toen een tijdje gepraat en hij leek mij een geweldig persoon", vervolgt de Uruguayaan. "Met zijn komst heb ik mijn plek in de kleedkamer moeten afstaan, maar ik ben wel blij dat hij er is."

Juventus heeft Ronaldo maandag officieel gepresenteerd. De 33-jarige aanvaller heeft voor vier jaar getekend in Turijn. De 21-jarige Betancur is verheugd dat hij gaat samenwerken met Ronaldo. "Hij is een exceptionele speler, iets dat hij al zijn hele carrière heeft laten zien. We moeten het beste uit hem zien te halen", besluit de twaalfvoudig international.