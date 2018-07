‘Liverpool geeft zichzelf 14 dagen om komst wereldkampioen af te ronden’

Liverpool leek eerder deze transferperiode dicht bij de komst van Nabil Fekir, maar de overstap van de spelmaker van Olympique Lyon naar de Merseyside ketste vlak voor het WK toch af. The Reds hadden naar verluidt hun twijfels over de fysieke gesteldheid van de middenvelder en hebben daarom geprobeerd de opzet van de deal op het laatste moment nog te veranderen. Ondanks deze onzekerheden lijkt het echter niet uitgesloten dat de club van trainer Jürgen Klopp deze zomer nog terugkeert voor Fekir.

L’Équipe komt dinsdag namelijk met het nieuws dat Liverpool zich mogelijk op korte termijn weer in het Parc Olympique Lyonnais gaat melden om wederom in gesprek te gaan over de komst van de wereldkampioen. De Engelse grootmacht lijkt echter wel vastberaden om niet opnieuw meegesleurd te worden in een langlopende transfersoap en wil voor het einde van deze maand hoe dan ook duidelijkheid over de toekomst van de 24-jarige Fekir.

Dat geeft de verliezend Champions League-finalist nog veertien dagen om de deal al dan niet af te ronden. Het is echter de vraag of beide partijen tot een akkoord zullen komen, aangezien Liverpool volgens de laatste geruchten niet van plan is om aan de vraagprijs van Lyon, dat minimaal zestig miljoen euro wil incasseren voor de achttienvoudig international, te voldoen. Fekir ligt nog tot medio 2020 vast bij les Gones.

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas lijkt er in ieder geval op te rekenen dat er nog wat gaat gebeuren rond zijn sterspeler: “Het lijkt mij dat Liverpool terug zou kunnen komen. Dat is wat in de kranten lees, verder weet ik er niets van. Zijn transfer in juni ging niet door, maar dat heeft hem niet beïnvloed. Hij heeft zich gefocust op het WK en zijn hart ligt nog in Lyon. Nabil is nu veel meer betrokken bij Lyon dan toen we met Liverpool in gesprek waren. Misschien gaat hij naar Liverpool of een andere club, maar als hij blijft wordt het een geweldig seizoen voor hem en voor ons”, liet de preses afgelopen weekend optekenen door Le Progrès.