‘Het verlaten van Real Madrid was de stomste keuze in mijn loopbaan’

Christian Panucci kijkt uit naar het komende seizoen in de Serie A. De komst van Cristiano Ronaldo naar Juventus heeft de aantrekkingskracht van de Italiaanse competitie zonder meer een boost gegeven, zo ziet ook de oud-verdediger in. De tegenwoordig bondscoach van Albanië voorziet mooie jaren voor de Portugees in Turijn.

“Cristiano zal succesvol zijn. Hij is een veel te goede voetballer om te falen”, zo verzekerde Panucci in de nacht van maandag op dinsdag, in gesprek met radiozender Cadena Cope. “De gekte in Italië rondom Cristiano is normaal. De beste voetballer ter wereld komt. Een zeer intelligente transfer van Juventus. Andere topvoetballers zullen nu ook overwegen om in de Serie A te gaan spelen.”

In zijn actieve loopbaan koos Panucci er eind jaren negentig voor om Real Madrid in te ruilen voor Internazionale. Hij was de eerste Italiaanse speler ooit van los Merengues. “Ik wilde Real Madrid verlaten en dat was de stomste keuze in mijn sportieve loopbaan. Ik heb daar nu nog spijt van, maar toen was ik vastberaden om de club te verlaten.” Bij Inter, en naderhand Chelsea en AS Monaco, kwam de veelzijdige oud-verdediger niet uit de verf, maar daarna speelde hij nog acht jaar in het tenue van AS Roma.

Panucci is benieuwd hoe Real Madrid het ervan af brengt zonder Ronaldo en Zinédine Zidane. Laatstgenoemde is inmiddels opgevolgd door Julen Lopetegui. “Het kan een moeilijk seizoen voor Real Madrid worden. Zidane is weg, Cristiano is weg… Het is niet makkelijk om hen op te volgen en zeker niet na drie Champions League-zeges op rij.”