Makkelie wilde ingrijpen tijdens WK-finale: ‘Maar het mag gewoon niet’

Frankrijk was zondag in de finale van het WK met 4-2 te sterk voor Kroatië en na afloop van de eindstrijd was er discussie over de eerste twee doelpunten van les Bleus. De eigen goal van Mario Mandzukic, die de 1-0 betekende, kwam voort uit een vrije trap die werd gegeven nadat Antoine Griezmann zich makkelijk liet vallen, terwijl de 2-0 door de aanvaller van Frankrijk werd ingeschoten na een handsbal van Ivan Perisic. Scheidsrechter Néstor Pitana maakte bij de tweede goal gebruik van de VAR en Danny Makkelie was als derde assistent van videoscheidsrechter Massimiliano Irrati nauw betrokken bij dat moment.

“Ik denk dat ik die strafschop niet gegeven had”, is hij duidelijk tegenover de NOS. Hij moet wel toegeven dat hij een dag na de wedstrijd makkelijk praten heeft: “Ga er op zo'n moment maar aan staan.” Pitana had het incident met Perisic in eerste instantie gemist: “Hij zegt: 'Ik heb hem helemaal niet gezien, ik wil hem graag zelf zien en zelf beoordelen'. Hij is naar het scherm gegaan en heeft zelf de keuze gemaakt een strafschop te geven”, gaat Makkelie verder.

Terwijl de videoarbiter bij het penaltymoment wel mocht ingrijpen, moesten Makkelie en het team machteloos toekijken bij de 1-0. Doordat de vermeende overtreding op Griezmann buiten de zestien werd gemaakt, kon er niet geïntervenieerd worden: “Stel dat de scheidsrechter een strafschop geeft bij een schwalbe, dan kunnen wij het terugdraaien. Buiten de zestien kunnen wij helaas niet ingrijpen. Dat hadden we gisteren heel graag willen doen, want dan hadden we een doelpunt kunnen voorkomen. Maar het mag gewoon niet.”

Ondanks deze op het oog vreemde keuzes in de regelgeving en andere kinderziektes, is Makkelie tijdens het WK overtuigd geraakt van het VAR-systeem. De leidsman denkt dat de videoscheidsrechters uiteindelijk een positieve invloed hebben gehad op het verloop van het WK: “We hebben gezien dat videoarbitrage absoluut werkt. Het haalt niet alle discussies weg, maar het heeft zeker laten zien dat wedstrijden eerlijker en sportiever verlopen.”