Mourinho juicht vertrek bij Ajax toe: ‘Voor hem is het een goede oplossing’

Justin Kluivert ruilde Ajax onlangs voor ruim zeventien miljoen euro in voor AS Roma en maakte afgelopen weekend tijdens een met 0-9 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen vierdeklasser Latina zijn officieuze debuut voor i Giallorossi. De negentienjarige aanvaller zal aankomend seizoen zo veel mogelijk aan spelen toe willen komen in het elftal van Eusebio Di Francesco en José Mourinho denkt dat het talent vooralsnog een goede keuze heeft gemaakt.

De trainer van Manchester United kent Kluivert al lange tijd aan aangezien hij als rechterhand van Louis van Gaal werkzaam was bij Barcelona toen vader Patrick Kluivert daar nog speelde: “Ik ken Kluivert al van jongs af aan. Ik zat samen met zijn vader bij Barcelona toen hij werd geboren. Toen hij met Ajax tegen ons speelde in de finale van de Europa League, vond ik het prachtig om te zien dat Patricks zoon zo goed was geworden”, legt de Portugees uit aan TeleRadioStereo.

Kluivert kreeg de afgelopen maanden flink wat kritiek te verwerken uit de achterban van Ajax nadat hij kenbaar maakte open te staan voor een vertrek. Mourinho denkt dat zijn jonge leeftijd echter niet per se tot problemen hoeft te leiden tijdens zijn avontuur in een nieuw land en een nieuwe competitie: “Naar mijn mening is dit heel goed voor Roma en is het ook voor hem een goede oplossing.”

“Hij kan in het Italiaanse voetbal veel leren op tactisch, mentaal en fysiek gebied en wat mij betreft heeft hij een goede keuze gemaakt”, sluit de trainer van the Red Devils, die in een eerder stadium eveneens in de markt leken voor de dribbelaar, af. Kluivert leek geruime tijd overigens niet de enige speler te worden die deze zomer de overstap maakt van Ajax naar Roma. Hakim Ziyech werd namelijk ook in verband gebracht met een vertrek naar de Italiaanse hoofdstad, maar technisch directeur Monchi haalde vorige week de angel uit die geruchten door te stellen dat zijn club voorlopig genoeg spelers rond heeft lopen op de positie van de Marokkaans international.