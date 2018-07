Real Madrid incasseert 42 miljoen euro

Atlético Madrid wil Nikola Kalinic inlijven. AC Milan zit niet per se te wachten op het vertrek van de aanvaller en eist minimaal twintig miljoen euro voor de Kroaat. (Tuttosport)

Borussia Dortmund is erg geïnteresseerd in de diensten van Mario Mandzukic. Juventus wil de aanvaller uit Kroatië echter niet laten gaan deze zomer. (Kicker)