'Arrogante' Lloris heeft gebrek aan techniek: 'Hij wou zo'n blunder maken'

Frankrijk is voor de tweede keer in de historie wereldkampioen geworden door Kroatië met 4-2 te verslaan, maar velen stellen dat dit niet gepaard is gegaan met oogstrelend voetbal. Ook Jan Mulder was niet onder de indruk van het spel van les Bleus en baalt van de wijze waarop bondscoach Didier Deschamps, die twintig jaar eerder als speler wereldkampioen werd, zijn ploeg liet spelen.

“Didier Deschamps is voor de tweede keer wereldkampioen. Twintig jaar geleden was hij de allersaaiste voetballer die je je maar kon indenken. Nu is hij de saaiste trainer die zijn ploeg wereldkampioen maakt. Ergens vind ik dat wel knap", zegt Mulder bij Villa Sporza. Oud-doelman Geert De Vlieger roemt de kwaliteiten van Deschamps en wijst naar de resultaten.

OW OW OW... Hoop voor Kroatië!!! Posted by voetbalzone on Sunday, July 15, 2018

"We zijn allemaal fan van de Brazilianen die frivool voetballen en van de Belgen die spektakel laten zien, maar het kan ook op deze klinisch efficiënte manier. Als je zowel als speler als als trainer het WK kunt winnen, heb je kwaliteiten die ergens toe leiden. Dan heb je het uitzonderlijk goed gedaan", aldus De Vlieger, die Hugo Lloris zondag zag blunderen, waardoor Kroatië nog op 4-2 kwam.

"Dit toont nogmaals aan dat het minste foutje dat je als doelman maakt, wordt afgestraft. Het heeft geen gevolgen meer gehad voor de wedstrijd, maar het is sneu om zoiets mee te maken. Lloris dacht het nonchalant op te lossen, maar hij is normaal geen nonchalante keeper", aldus De Vlieger. Mulder constateert arrogantie: "Hij is niet verplicht dat te doen. Dit is niet nonchalant, dit is arrogant. Lloris heeft dit zelf gezocht. Hij wou zo'n blunder maken. Met zo'n gebrek aan techniek moet je weten dat je de bal kwijtspeelt."