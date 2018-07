‘We zijn geen wereldkampioen, maar hebben wel de beste speler’

Luka Modric werd uitgeroepen tot de beste speler van het toernooi, maar kon daar na afloop weinig mee. De 32-jarige middenvelder van de nationale ploeg van Kroatië en Real Madrid baalde van het verlies tegen Frankrijk (4-2) en stond met de tranen in zijn ogen het Kroatische journaille te woord in de spelerstunnel.

“Ik denk dat we trots kunnen zijn. We hebben ons best gedaan en waren de betere ploeg, maar die ongelukkige tegentreffers braken ons op. We kunnen trots zijn op het toernooi dat we gespeeld hebben, maar het is wat het is. Als de emoties minder straks heftig zijn, dan kunnen we er misschien beter over nadenken”, aldus de aanvoerder van Vatreni.

“Ik wil de supporters graag bedanken, want zij hebben ons het hele toernooi gesteund. Het spijt mij voor hen, want het is niet makkelijk om er zó dicht bij te zijn en dan toch te verliezen. Ik wil ook alle andere ploegen bedanken, want zonder hen was dit toernooi niet mogelijk geweest. En als je de steun van alle fans ziet, dan maakt dat je blij en nog trotser. Bedankt.”

Zlatko Dalic vindt het terecht dat de 113-voudig international de Gouden Bal heeft ontvangen: “Hij heeft hem verdiend. We zijn dan wel geen wereldkampioen, maar we hebben wel de beste speler. We mogen daar blij om zijn. Als we alles straks hebben doorstaan, dan zullen we erachter komen wat we precies hebben betekend voor de mensen in Kroatië. Ik ben trots en bedank mijn spelers”, aldus de voormalig trainer van onder meer Al-Ain.