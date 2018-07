ADO neemt bod AZ niet serieus: ‘Zij willen alles voor de hoofdprijs verkopen’

AZ nam onlangs afscheid van Wout Weghorst en heeft als vervanger van de naar VfL Wolfsburg vertrokken spits een speler uit de Eredivisie op het oog. Björn Johnsen was in zijn eerste seizoen bij ADO Den Haag goed voor negentien doelpunten en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van de nummer drie van het afgelopen seizoen. De Alkmaarders zullen er echter nog wel een schepje bovenop moeten doen als zij het tot 2020 doorlopende contract van de Amerikaanse Noor willen afkopen.

“Er wordt aan hem getrokken, maar wij vinden wel dat we als ADO het recht hebben om hem voor een prijs te laten gaan die bij hem past. Ik vind dat de situatie bij ADO ook veranderd is en we spelers niet voor een fooi de deur uit moeten laten lopen”, legt trainer Alfons Groenendijk uit in gesprek met Omroep West.

De coach geeft aan dat Johnsen een duidelijke waarde voor zijn elftal heeft en dat ADO hem graag wil behouden. De Hagenaars lieten de zesvoudig Noors international daarom vorig jaar een driejarig contract signeren: “Dan moet een club als AZ, dat alles voor de hoofdprijs wil verkopen, toch met een serieus bod komen. Of het bod serieus te nemen is? Wij vinden van niet. We vinden dat daar een bepaalde waarde tegenover moet staan.”

Groenendijk noemt Johnsen een cruciale speler in de plannen voor de komende voetbaljaargang en wil, als het aan hem ligt, deze zomer ook geen afscheid nemen van de aanvalsleider. Als AZ dan toch wil toeslaan, zal er wat de trainer betreft in ieder geval een hoger bod op tafel moeten komen: “Ik vind van wel. Ik ga daar niet over, maar heb wel tegen Jeffrey (manager voetbalzaken Van As, red.) gezegd wat het belang is.”