‘Barcelona identificeert Kanté als belangrijkste transferdoelwit’

Barcelona heeft N’Golo Kanté geïdentificeerd als het nieuwste transferdoelwit. Gianluca Di Marzio, journalist van Sky Italia, meldt dat de club uit Catalonië serieuze interesse heeft en André Gomes mogelijk in de deal betrekt.

Barcelona is na het vertrek van onder anderen Andrés Iniesta en Paulinho op zoek naar een middenvelder en zou dus willen gaan voor de 27-jarige Kanté. De dertigvoudig international van Frankrijk, die komende zondag in het Luzhniki Stadion de WK-finale speelt tegen Kroatië, staat voor zijn derde seizoen op Stamford Brudge.

Kanté maakte in de zomer van 2016 voor ongeveer 35 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Chelsea en kwam bij the Blues tot dusverre tot drie doelpunten en drie assists in 89 officiële wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2021 door.

Kanté’s komst zou een nadrukkelijke wens zijn van Éric Abidal, nieuwbakken technisch secretaris van Barcelona en landgenoot van Kanté. Paris Saint-Germain heeft eveneens belangstelling, maar Barcelona lijkt zich nu dus ook in de strijd te hebben gemeld.