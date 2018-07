Belgisch international ‘ontzettend gefrustreerd’ door noodgedwongen absentie

België verloor de halve finale van het WK met 1-0 van Frankrijk door een treffer van Samuel Umtiti, waardoor de Rode Duivels zich moeten opmaken voor de troostfinale, komende zaterdag tegen Engeland. Thomas Meunier miste de halve finale tegen les Bleus vanwege een schorsing en daar baalde de verdediger van Paris Saint-Germain flink van.

“Dat was ontzettend frustrerend, maar het was niet anders”, wordt Meunier geciteerd door Het Laatste Nieuws en Voetbal International. “Ik had er graag alles aan gedaan om die wedstrijd te helpen winnen, maar het was niet mogelijk. Voor iedereen kwam de nederlaag hard aan. We hadden kansen, maar waren te weinig efficiënt. Zij scoorden wel en dan werd het lastig. Frankrijk heeft een erg stevig team en speelde de partij intelligent uit.”

“We hadden een kans om wereldkampioen te worden, maar het is niet gelukt. Nu hebben we toch nog een kans om iedereen trots te maken. We moeten de teleurstelling dus eventjes van ons afzetten”, doelt Meunier op de troostfinale. “Dit België had gewoon wereldkampioen moeten worden, maar helaas is dat niet gelukt. Ik wil kunnen zeggen dat ik het WK gespeeld heb en dat ik derde ben geworden.”

We hebben een fantastische groep en we willen op dat podium staan. Dit België had gewoon wereldkampioen moeten worden, maar helaas is dat niet gelukt. De derde plaats is nu het minimum. Een tweede nederlaag zou ook niet bij ons fantastische toernooi passen. Over twee jaar op het EK komt er misschien nog eens een kans, maar over vier jaar zal er veel veranderd zijn.”