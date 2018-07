Engeland blijft trots achter: ‘Parken stroomden vol om wedstrijden te zien’

Engeland strandde woensdagavond in het zicht van de haven. Het team van bondscoach Gareth Southgate was in de halve finale van het WK in Rusland niet opgewassen tegen Kroatië, dat in een noodzakelijke verlenging toesloeg: 1-2. Southgate zag hoe zijn spelers in Moskou niet altijd even scherp waren. “Aan het einde van de wedstrijd waren ze helemaal kapot. Als je dan de reactie van de fans ziet, weet je dat de spelers alles hebben gegeven op het veld.”

“Ik denk niet dat we meer konden doen in de laatste zes, zeven weken. We waren ontzettend dicht bij een prestatie die voorafgaand aan het toernooi niet voor mogelijk werd gehouden.” De prestaties van Engeland op eindtoernooien waren de voorbije jaren immers niet al te positief. “We zijn van heel ver gekomen in een korte periode. We zijn verder gekomen dan we ooit konden bedenken.”

“Tegen Kroatië waren we lang niet altijd scherp, maar het team is sterker geworden door deze prestatie”, vervolgde Southgate. “In een periode in de tweede helft hielden we de bal niet goed bij ons en nodigden we Kroatië om druk te zetten. Dat was dit WK nog niet eerder gebeurd. Maar de credits zijn voor Kroatië. Ze hebben drie geweldige wedstrijden achter de rug en hebben uitstekende individuele voetballers.”

Gary Neville had van tevoren nooit een halve finale kunnen voorspellen. “Ik zei van tevoren dat Engeland nooit de verwachtingen overtreft, maar dat hebben we ze met deze halve finale wel gedaan. Ze mogen absoluut trots zijn”, benadrukte de oud-verdediger. “Parken in Engeland stroomden vol om wedstrijden te zien. Ik had nooit gedacht dat ik dat soort taferelen tijdens het WK zou zien. We zeiden voor de halve finale dat ze deze kans moesten grijpen omdat deze wellicht nooit meer voorbij zal komen.”

"Maar nu ik ze zie huilen en de teleurstelling en boosheid van hun gezichten zie afdruipen, hoop ik alleen maar dat ze ooit net zo’n goede kans krijgen als ze nu hebben gehad”, benadrukte Neville. De Engelsen hoopten in Rusland voor het eerst sinds 1966 om de wereldtitel te mogen strijden, maar moeten zich nu tevredenstellen met de strijd om brons. Daarin is België, dat dinsdagavond met 1-0 van Frankrijk verloor, op zaterdag vanaf 16.00 uur de tegenstander.