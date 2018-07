Lazio telt tien miljoen euro neer voor ervaren opvolger De Vrij

Lazio heeft zich verzekerd van de diensten van Francesco Acerbi. De Romeinse club laat woensdagavond via de officiële kanalen weten met Sassuolo een akkoord bereikt te hebben over een overgang van de verdediger naar Stadio Olimpico. Acerbi heeft voor vijf seizoenen getekend en kost Lazio naar verluidt minimaal tien miljoen euro.

Met Acerbi heeft Lazio eindelijk de opvolger van Stefan de Vrij in huis gehaald. Laatstgenoemde maakte deze zomer transfervrij de overstap naar Internazionale, hetgeen voor een leemte zorgde centraal achterin in het elftal van trainer Simone Inzaghi. Met Acerbi halen i Biancocelesti een verdediger met de nodige ervaring in huis.

De dertigjarige stopper debuteerde in 2011 namens Chievo Verona in de Serie A en verdiende met zijn sterke prestaties voor die club in 2012 voor vier miljoen euro een transfer naar AC Milan. In San Siro wist Acerbi echter niet aan de verwachtingen te voldoen: een half jaar later werd hij voor hetzelfde bedrag weer verkocht aan Chievo Verona.

Via Genoa belandde Acerbi in de zomer van 2013 bij Sassuolo, waar hij uitgroeide tot international van Italië. De afgelopen vijf seizoenen speelde de tweevoudig international 173 officiële wedstrijden voor Sassuolo, waarin hij goed was voor elf doelpunten en één assist. Hij is na Silvio Proto, Mattia Sprocati, Riza Durmisi en Valon Berisha de vijfde zomeraanwinst voor Lazio.