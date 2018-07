Van Bommel mag hopen: ‘Een extra jaar PSV is zeker een mogelijkheid’

De selectie van PSV lijkt deze zomer voor een metamorfose te staan en ook Gastón Pereiro leek op weg naar de uitgang van het Philips Stadion. Toch is het niet ondenkbaar dat de Uruguayaanse aanvaller ook komend seizoen in Eindhoven te bewonderen is. Waar Pereiro eerder aangaf open te staan voor een nieuw avontuur, sluit hij nu niet uit dat hij ook volgend seizoen speler van PSV is.

Tijdens het trainingskamp in Zwitserland leggen trainer Mark van Bommel en zijn selectie de basis voor het nieuwe seizoen. Bij zijn eerste persconferentie als coach van PSV gaf Van Bommel al aan dat hij met de punt naar voren wil spelen en in dat systeem zou Pereiro de rol van aanvallende middenvelder op zich kunnen nemen. “Natuurlijk zie ik dat zitten”, zegt de Uruguayaan in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Een vertrekwens lijkt Pereiro niet meer te hebben, al houdt hij een slag om de arm. “Een extra jaar PSV is zeker een mogelijkheid voor mij, omdat mijn contract gewoon nog twee seizoenen doorloopt en ik het hier ook naar mijn zin heb. Het kan nationaal en internationaal voor ons een heel interessant jaar worden, al blijft het nog even afwachten wat er op de transfermarkt gebeurt.”

In aanloop naar het nieuwe seizoen merkt Pereiro dat de intensiteit op de trainingen hoger ligt. “Onder een andere coach verandert altijd een aantal dingen en dat is nu ook wel te merken bij de eerste trainingen van het nieuwe seizoen”, klinkt het. “Dat is ook goed. Ik heb vertrouwen in de aanpak en heb ook al met de trainer gesproken.”