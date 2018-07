‘Maarten Stekelenburg krijgt mogelijk tweede kans in Ligue 1’

Maarten Stekelenburg beleefde in het seizoen 2014/15 een weinig gelukkig jaar bij AS Monaco, maar de 35-jarige doelman krijgt na de zomer mogelijk een tweede kans in de Franse Ligue 1. France Football weet namelijk te melden dat Lille OSC zijn oog heeft laten vallen op de ervaren keeper van Everton.

Luis Campos, technisch directeur van de werkgever van Anwar El Ghazi, was drie jaar geleden werkzaam bij Monaco en is in die tijd, ondanks dat Stekelenburg op huurbasis slechts acht duels speelde voor de Monegasken, blijkbaar zo onder de indruk geraakt van de 58-voudig Oranje-international dat hij de samenwerking wil hernieuwen. Campos zou er nu serieus over nadenken om zich bij zijn tegenhanger bij Everton Marcel Brands te melden om over een transfer te praten.

Lille beschikt met de 23-jarige Mike Maignan over een jonge en talentvolle doelman en Stekelenburg zou de Frans jeugdinternational onder zijn hoede moeten nemen en proberen Maignan de volgende stap te laten zetten. De Nederlandse goalie krijgt daarnaast volgens France Football de kans om de concurrentie met zijn jonge concurrent aan te gaan, waardoor hij eerste doelman bij les Dogues zou kunnen worden.

Stekelenburg, die nog een jaar vastligt op Goodison Park, staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij the Toffees en vervulde afgelopen seizoen de rol van reservedoelman achter Jordan Pickford. De doelman kwam tot nu toe 24 keer in actie voor Everton en wist zijn doel 7 keer schoon te houden. Daarvoor keepte Stekelenburg voor Fulham, dat hem ook uitleende aan Monaco en Southampton, AS Roma en Ajax.