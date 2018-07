De Jong arriveert in Midden-Oosten om overstap te beklinken

Nigel de Jong zet zijn loopbaan voort in het Midden-Oosten. Al Ahli meldt maandagavond dat de 33-jarige middenvelder zijn carrière gaat vervolgen bij de club uit Qatar. De Jong komt transfervrij over, aangezien het contract van de veteraan bij het Duitse FSV Mainz 05 afliep. Met die club vocht De Jong met succes tegen degradatie uit de Bundesliga.

Maandagavond is De Jong ontvangen door verschillende vertegenwoordigers van Al Ahli om de overgang deze week definitief te maken. De Jong gaat naar verluidt voor een jaar tekenen bij Al Ahli. FSV Mainz maakte eind juni bekend dat de samenwerking met de Nederlander na een half jaar stopte. “Hij zal goed worden herinnerd”, verzekerde directeur Rouven Schröder op de site van de Duitse club.

De middenvelder verbond zich op 5 januari voor een half jaar aan FSV Mainz. Hij had eerder op de dag zijn contract bij Galatasaray laten ontbinden. De ex-Ajacied speelde tussen 2006 en 2009 al in Duitsland voor Hamburger SV. De 81-voudig international van het Nederlands elftal kwam daarna uit voor Manchester City, AC Milan, Los Angeles Galaxy en sinds medio 2016 voor Galatasaray.

De Jong moet nog de medische keuring ondergaan alvorens hij een contract aangaat bij Al Ahli. De 33-jarige controleur lijkt met de overstap mogelijk een terugkeer naar Nederland uit te sluiten. Eerder gaf De Jong aan dat hij ooit graag terug zou keren naar Ajax: "Ik gooi de deur nooit dicht voor Ajax, maar ze moeten niet denken: Oh, Nigel willen we er best bij hebben. Er moet wel een plan achter zitten en de organisatie moet achter mijn komst staan. Anders hoeft het niet."