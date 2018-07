‘Atlético Madrid bereikt akkoord over spits en verdient twintig miljoen’

Kevin Gameiro is op weg naar Valencia. Volgens onder meer l’Équipe en radiostation Cadena SER heeft de club uit de sinaasappelstad een akkoord met Atlético Madrid bereikt. Gameiro was zelf al rond met Valencia.

De 31-jarige Fransman kan tot medio 2021 tekenen, tegenover een jaarsalaris van ongeveer drie miljoen euro. Bij Atlético staat hij nu nog tot de zomer van 2020 op de loonlijst en incasseert hij 4,8 miljoen per annum. Spaanse media schreven medio juni al dat Gameiro tot overeenstemming was gekomen met Los Che.

Atlético verdient naar verluidt twintig miljoen euro inclusief bonussen en maakt daarmee verlies op Gameiro, want hij werd in de zomer van 2016 voor dertig miljoen overgenomen van Sevilla. Gameiro arriveert naar verluidt dinsdag in Mestalla om de medische keuring te ondergaan. Aansluitend kan hij dan zijn contract tekenen.

De dertienvoudig international kwam bij Atlético tot 82 wedstrijden en daarin was hij goed voor 27 doelpunten en 11 assists. Gameiro won één prijs met los Colchoneros, te weten de Europa League in het seizoen 2017/18. Eerder won hij datzelfde toernooi drie keer met Sevilla en werd hij met Paris Saint-Germain tweemaal kampioen.