Steun na kapitale blunder op WK: ‘Andere manier vinden om ’show‘ te creëren’

Uruguay verloor vrijdag met 0-2 van Frankrijk, waardoor de Zuid-Amerikanen strandden in de kwartfinale van het WK. Raphaël Varane had zijn ploeg op voorsprong gebracht en Antoine Griezmann bepaalde de eindstand. Het schot van de spits leek houdbaar, maar Fernando Muslera blunderde, waardoor Frankrijk de winst binnen had. José Manuel Reina neemt het op voor de Uruguayaanse doelman.

Muslera werd na zijn flater hevig bekritiseerd in eigen land, maar ook ver daarbuiten. De sluitpost, sinds 2011 actief in Turkije bij Galatasaray, beaamde dat hij een fout had begaan. “Ik wilde de bal wegtikken. Dit soort dingen kan gebeuren als je doelman bent. Ik moet mijn excuses aanbieden aan Uruguay en al mijn teamgenoten. Ik moet nu door. Iedereen kent mijn karakter, het gaat goed komen met mij.”

Reina legt de schuld zeker niet neer bij Muslera. De Spaans international, die deze zomer Napoli heeft ingeruild voor AC Milan, stelt dat de bal niet goed is. “Laten we de wedstrijdballen ‘ontwerpen’ zodat het makkelijk wordt voor doelmannen om hun vlucht ‘aan te voelen of te gokken’, oké? We moeten een andere manier vinden om ‘show’ te creëren”, aldus Reina op Twitter.

In maart liet de Spaanse keeper ook al van zich horen over de bal: “Het doet hele rare dingen. De route of ‘vlucht’ van de bal is onvoorspelbaar, er is veel ruimte voor verbetering. Ik durf te wedden dat we in Rusland minimaal 35 doelpunten gaan zien bij schoten van lange afstand. Want het is onmogelijk om ermee te werken. Het is ook volledig bedekt met plastic spul, waardoor je moeilijk de bal vast kan houden.”