Luuk de Jong erkent: ‘Er is wel interesse en er lopen wat dingetjes’

Luuk de Jong kon zaterdagmiddag niet voorkomen dat PSV in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen meteen ook als verliezer van het veld stapte. De Eindhovenaren, nog niet onder leiding van Mark van Bommel, verloren met 5-3 van Anderlecht. De Jong knikte wel de 1-1 tegen de touwen en speelde net als alle andere PSV'ers 45 minuten.

“Altijd lekker om te scoren, maar als team wil je die wedstrijd winnen”, vertelde De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Het is de eerste oefenwedstrijd en dan draait het om andere zaken als bijvoorbeeld fit worden, maar dan nog wil je altijd winnen.” In de komende twee weken oefent de regerend landskampioen nog tegen Xamax Nauchâtel, Galatasaray, Olympiacos en Valencia, waarna op 4 augustus in het eigen Philips Stadion de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal volgt tegen bekerwinnaar Feyenoord.

Het is maar de vraag of De Jong dan nog in Eindhoven zal spelen, al denkt hij zelf dat het niet zo’n vaart zal lopen. “Er is wel interesse en er lopen wat dingetjes, maar er is nu niks concreet. Ik sta open voor iets wat bij me past, maar op dit moment zit ik bij PSV en heb ik het naar mijn zin. Het is afwachten wat er gebeurt. Ik voel wel het vertrouwen bij de club en heb ook al met de nieuwe trainer gesproken.”

“Ik zal een keuze moeten maken en sta open voor iets nieuws, maar ik weet ook wat ik hier heb.” PSV zet stevig in op het behoud van De Jong en wil graag tot medio 2021 met de aanvaller door. De ex-speler van onder meer FC Twente, Newcastle United en De Graafschap staat nu tot de zomer van 2020 op de loonlijst van de Eindhovense club.