‘Dortmund geeft spits vrijaf om transfer van 20 miljoen af te ronden’

Andriy Yarmolenko lijkt Borussia Dortmund na één seizoen alweer te gaan verlaten. Diverse Duitse media weten zaterdagmiddag namelijk te melden dat de Oekraïense vleugelaanvaller op het punt staat de overstap te maken naar West Ham United.

Borussia Dortmund begon zaterdag als laatste Bundesliga-club aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Yarmolenko was niet aanwezig bij de eerste training, zo weet onder meer Kicker. De 28-jarige aanvaller heeft enkele dagen vrijaf gekregen van zijn werkgever, zodat hij zich kan beraden over zijn sportieve toekomst.

West Ham United heeft naar verluidt de beste papieren om Yarmolenko vast te leggen. Volgens de bekende Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio heeft de Premier League-club zich inmiddels met een bod van ongeveer twintig miljoen euro gemeld bij Borussia Dortmund. De Duitse grootmacht zou bij een dergelijke transfersom een klein verlies lijden op Yarmolenko.

De 76-voudig international van Oekraïne werd vorig jaar voor circa 25 miljoen euro door Borussia Dortmund opgepikt bij Dynamo Kiev, maar wist uiteindelijk nauwelijks te voldoen aan de hoge verwachtingen. Yarmolenko was in 36 officiële wedstrijden goed voor 10 doelpunten en 9 assists. Zijn contract in het Signal Iduna Park loopt voorlopig nog drie seizoenen door.