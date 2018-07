‘Als Frankrijk wint zal Henry ook blij zijn, want hij is bovenal Fransman’

Voor Thierry Henry heeft de halve finale op het WK tussen Frankrijk en België van dinsdagavond een speciaal tintje. De oud-spits beschikt immers over de Franse nationaliteit, maar maakt tijdens dit toernooi onderdeel uit van de Belgische technische staf. Frans international Lucas Hernández veronderstelt dat Henry dinsdagavond met iedere uitkomst zal kunnen leven.

De verdediger van Atlético Madrid werd zaterdagmiddag op een persconferentie geconfronteerd met de innerlijke strijd die Henry tijdens het duel vermoedelijk zal voeren met zichzelf. Laatstgenoemde is bij de Belgische nationale ploeg immers assistent van bondscoach Roberto Martínez. "Thierry Henry was een geweldige speler, een icoon. Hij is nu assistent bij de Belgen en we hopen dat hij de halve finale niet zal winnen", laat Hernández weten. "Maar als wij winnen zal hij ook blij zijn, want hij is bovenal Fransman."

De inmiddels veertigjarige Henry speelde in het verleden 124 interlands voor Frankrijk en was daarin goed voor liefst 51 doelpunten. Daarmee is hij nog altijd topscorer aller tijden van les Bleus. Bovendien wist de voormalig spits van onder meer Arsenal en Barcelona met Frankrijk zowel het WK (1998) als het EK (2000) te winnen.

Behalve Henry zal ook Raphaël Varane speciaal uitkijken naar het duel. De Franse centrale verdediger werd geboren in Lille, vlakbij de grens met België, en erkent een speciale band met het land te hebben. "Ik heb veel Belgische vrienden en in de jeugd speelde ik veel toernooien over de grens. Dat telt dinsdag op het veld echter allemaal niet", vertelt hij desgevraagd.