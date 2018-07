Drenthe: ‘Ik kwam niet binnen als Dikkertje Dap, maar als een fitte jongen'

Royston Drenthe tekende vrijdag een contract bij Sparta Rotterdam, waardoor hij weer terugkeert in het profvoetbal. De ex-speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton hing eigenlijk vorig jaar zijn voetbalschoenen aan de wilgen. “Het is niet zo dat dit gepland was”, zegt Drenthe in gesprek met de NOS.

“Ik heb een aantal weken geleden samen gezeten met trainer Henk Fraser. We hebben een heel open gesprek gehad en daaruit bleek dat Sparta het seizoen met een hele nieuwe ploeg ging beginnen. Het was de bedoeling dat ik zou komen om te kijken hoe het zou bevallen, maar de afgelopen twee weken zijn echt enorm goed bevallen”, laat Drenthe weten. Hij tekende op Het Kasteel een eenjarig contract.

“Er kwam een supergoed gevoel bij en Sparta en ik wisten dat we het gewoon met elkaar konden doen. Allemaal met hetzelfde doel: Sparta zo snel mogelijk aan promotie helpen”, vervolgt de enkelvoudig international. "Dit is een goede zet in mijn loopbaan nu, met alles er omheen. Ik blijf bij mijn kinderen in de buurt. Zo verandert er niets en het is sportief een hele mooie uitdaging. Het afgelopen jaar heb ik veel muziek gemaakt, maar wel in de combinatie met sporten.”

“Ik kwam bij Sparta niet binnen als Dikkertje Dap, maar als een fitte jongen die wel weer moest wennen aan de intensiviteit van het voetbal. Het was niet direct mijn doel om terug te keren in het voetbal, maar toen ik de jonge jongens zag en met hoeveel honger zij bezig waren voor het nieuwe seizoen, ging het bij mij wel broeien”, aldus Drenthe, die zijn rapcarrière ‘gewoon’ voortzet. “Muziek maken is altijd mijn passie geweest en muziek is niet schadelijk voor het voetbal. Ik moet het gewoon goed inplannen.”