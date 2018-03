Ronald de Boer pareert Mourinho: ‘Bij Ajax zou hij dan wel spelen’

Frank de Boer joeg onlangs José Mourinho tegen zich in het harnas door te stellen dat het ‘jammer’ is dat Marcus Rashford de Portugees als manager heeft en de trainer van Manchester United sloeg maandag hard terug door te stellen dat De Boer de ‘slechtste trainer ooit in de Premier League’ is. Ronald de Boer neemt het op voor zijn broer en geeft aan dat Frank weldegelijk respect heeft voor de prestaties van Mourinho.

“Trainers hebben allemaal een andere filosofie als het aankomt op het ontwikkelen van jonge talenten. Niet goed of fout, maar gewoon anders, en daar moet je respect voor hebben”, legt hij uit in gesprek met Sky Sports. “Mourinho haalde Alexis Sánchez in januari en het is natuurlijk de waarheid dat dat niet goed is voor Rashfords ontwikkeling en dat hij nu minder zal spelen.”

“Rashford is ongetwijfeld een van de grootste talenten in de Premier League en kan deze zomer op het WK in Rusland een grote rol gaan spelen. Frank heeft veel respect voor José en hij wees er alleen maar op dat als Rashford voor Ajax had gespeeld en een of twee slechte wedstrijden had gespeeld, hij alsnog een basisplaats zou krijgen in de derde. Hij zit echter bij Manchester United en na twee slechte wedstrijden zal het anders lopen en zit hij op de bank”, sluit De Boer af.