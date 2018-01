Alexis Sánchez naar Man United; Mkhitaryan verkast naar Arsenal

De kogel is door de kerk: Alexis Sánchez is speler van Manchester United. De Engelse grootmacht maakt via de officiële kanalen bekend dat de Chileen Arsenal per direct verlaat om zich aan te sluiten bij the Red Devils. Henrikh Mkhitaryan bewandelt de omgekeerde weg. De ruildeal is mogelijk met gesloten beurzen beklonken, maar sommige Engelse media stellen dat United miljoenen euro's heeft bijgelegd. Beide spelers hebben zich voor meerdere jaren verbonden aan hun nieuwe club.

Afgelopen zomer wilde Sánchez Arsenal al verlaten, nadat hij kenbaar had gemaakt dat hij dolgraag in de Champions League wil acteren. Manchester City was zeer geïnteresseerd om de international over te nemen, maar uiteindelijk ketste de deal, die bijna rond was, af. The Citizens meldden zich deze winter wederom bij de Londenaren, maar dit keer was het United dat een stokje stak voor de transfer.

City zou zijn afgehaakt vanwege de eisen van zowel Arsenal als Sánchez. Nadat de club van Josep Guardiola definitief niet meer op de markt was, kreeg United vrij spel om de onderhandelingen met the Gunners aan te gaan, hoewel het gerucht dat Chelsea ook aasde op Sánchez ook nog even opdoemde. Arsène Wenger zei vorige week nog dat een deal over zijn pupil binnenkort rond zou zijn en benadrukte dit later meerdere malen.

Wat de onderhandelingen bemoeilijkte, was de rol die Mkhitaryan speelde. Niet alleen Sánchez moest akkoord gaan met United; de Armeniër moest zich ook vinden in de voorwaarden van Arsenal. Waar Mkhitaryan waarschijnlijk inlevert qua salaris, krijgt Sánchez bij United een flinke gage. De geruchten over de hoogte van zijn bruto weeksalaris variëren van 300.000 euro tot ongeveer 550.000 euro per week.