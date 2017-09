United volgt contractperikelen Özil op de voet: ‘De gesprekken lopen stroever’

Arsène Wenger geeft op een persconferentie toe dat de contractonderhandelingen met Mesut Özil op een lager pitje zijn komen te staan. De Duitse middenvelder bezit een verbintenis die loopt tot medio 2018 en Arsenal wil graag verlengen, maar de manager van the Gunners geeft aan dat gesprekken tussen club en speler sinds het einde van de transferwindow nauwelijks meer plaatsvinden.

"Natuurlijk heb ik hoop", citeren verschillende Engelse media Wenger als hem wordt gevraagd of hij hoop heeft dat Özil gaat bijtekenen. "De gesprekken over een contractverlenging lopen stroever en zijn minder frequent sinds 31 augustus, omdat we ook adempauze moeten hebben en ons moeten focussen op competitie. Maar we gaan langzaamaan weer de draad oppikken."

Arsenal, dat het donderdagavond opneemt tegen 1. FC Köln in de Europa League, is hoopvol dat hun werknemer gaat verlengen. Naar verluidt wil manager José Mourinho de Duitser graag naar Manchester United halen. De Portugees heeft bij Real Madrid prettig samengewerkt met de middenvelder, die donderdag niet zal spelen tegen de Duitse club omdat hij rust krijgt van Wenger.