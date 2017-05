Kuyt leidt Feyenoord naar eerste landstitel in achttien jaar

Na achttien jaar mag Feyenoord zich weer kampioen van Nederland noemen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst stelde de vijftiende landstitel in eigen huis veilig tegen Heracles Almelo: 3-1. Dirk Kuyt nam alle Rotterdamse doelpunten voor zijn rekening en Feyenoord zich hoefde zich niet te bekommeren om de tussenstand bij Willem II - Ajax. Door het kampioenschap plaatst Feyenoord zich voor het eerst sinds 2002 voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Maandag wordt Feyenoord gehuldigd op de Coolsingel.

Met prachtige sfeeracties zetten de supporters al voor de aftrap de toon in De Kuip. Spreekwoordelijk stond Feyenoord al met 1-0 voor en het duurde slechts 38 seconden voordat dat ook op het scorebord het geval was. Kuyt, die een basisplaats kreeg vanwege de schorsing van Tonny Vilhena, bracht de supporters in extase door een fout van Mike te Wierik af te straffen. De Heraclied gleed uit in het strafschopgebied, waarna Kuyt de bal overnam en vol overtuiging afrondde via de binnenkant van de paal. Het was de snelste voorsprong voor Feyenoord sinds Graziano Pellè op 11 november 2012 na 22 seconden trefzeker was tegen Roda JC Kerkrade.

Bart Nieuwkoop en Dirk Kuyt zijn uitzinnig na de 2-0 van Feyenoord.

De druk was direct van de ketel en Feyenoord was niet van plan om achterover te leunen. Het werd razendsnel 2-0: Eljero Elia leverde een afgemeten voorzet op Kuyt, die ditmaal afrondde met het hoofd. Heracles had een punt nodig om zich te plaatsen voor de play-offs, zeker omdat streekgenoot FC Twente voor rust werd weggevaagd door FC Groningen. De bezoekers uit Almelo lieten ook zeker niet over zich heenlopen. Gaandeweg de eerste helft meldde Heracles zich steeds vaker voor het doel van Brad Jones. Voornamelijk uit standaardsituaties liet Heracles zich gelden, maar in de eerste helft werd de voorsprong van Feyenoord nooit echt bedreigd.

De tweede helft begon voor Feyenoord met een domper. De immer blessuregevoelige Terence Kongolo moest per brancard worden afgevoerd, nadat hij een lieskwetsuur opliep. Even daarvoor had Bart Nieuwkoop een goede kans gemist om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Heracles bleef dus in leven en werd na een uur gevaarlijk. Een uitstekende pass van Justin Hoogma stelde Reuven Niemeijer in staat om uit te halen, maar hij was niet zuiver. Aan de overzijde wist Steven Berghuis doelman Bram Castro te testen met een afstandsschot, terwijl het thuispubliek al feestvierde.

Feyenoord wilde het publiek nog eens laten opveren in de tweede helft, maar het duurde lang voordat dat gebeurde. Na een overtreding op Nicolai Jörgensen mocht Kuyt zeven minuten voor tijd aanleggen vanaf elf meter om zijn hattrick te maken. De aanvoerder vond de rechterhoek en stelde daarmee het kampioenschap veilig. Toch was het laatste woord aan Heracles, want Peter van Ooijen plaatste de bal van afstand fraai tegen de binnenkant van de paal. Brad Jones was kansloos, maar het mocht de feestvreugde niet drukken. Feyenoord speelde de wedstrijd professioneel uit en mag zich opmaken voor het kampioensfeest.