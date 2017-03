Blind ontslagen bij Oranje, Grim bondscoach tegen Italië

Danny Blind is zondag ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat is de uitkomst van het gesprek tussen de keuzeheer en de KNVB. De positie van Blind werd onhoudbaar na de 2-0 nederlaag van zaterdagavond bij Bulgarije. Na die verliespartij is deelname aan het WK 2018 hoogst onzeker voor Oranje.

De KNVB maakt het vertrek van Blind bekend via de officiële kanalen. Fred Grim neemt het roer over en staat dinsdag langs de lijn tijdens het oefenduel met Italië in de Amsterdam ArenA. "We waren op de goede weg, Bulgarije-uit was naar mijn idee een incident. Ik heb er alles ingestopt wat ik in me had. Jammer dat het hiermee eindigt", vertelt Blind in een reactie op de website van de voetbalbond.

Blind ging zondag om de tafel met commercieel directeur Jean Paul Decossaux van de KNVB. "We hebben respect voor wat Danny betekend heeft voor ons en voor het elftal tijdens zijn dienstverband", vertelt de beleidsbepaler. "Maar omdat de sportieve resultaten helaas zijn tegengevallen, en nu ook de kwalificatie voor het WK in Rusland moeizaam verloopt, voelen we ons helaas genoodzaakt afscheid van hem te nemen."

Sinds augustus 2015 stond Blind op eigen benen, na het opstappen van Guus Hiddink wegens tegenvallende resultaten. Onder leiding van Blind wist Oranje zich niet te kwalificeren voor het EK in Frankrijk. Van de zeventien interlands sinds augustus 2015 werden er slechts zeven gewonnen; in kwalificatieduels voor het EK en WK is de balans nog droeviger. Drie van de negen kwalificatiewedstrijden wist Blind om te zetten in winst.

