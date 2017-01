Van Basten: ‘Het is niet chique hoe ik het Nederlands elftal verlaten heb’

Marco van Basten verliet de technische staf van het Nederlands elftal vorig jaar om aan de slag te gaan bij de FIFA. Bij de wereldvoetbalbond houdt de voormalig topspits zich bezig met regelgeving binnen het voetbal. Om zijn vertrek bij Oranje was veel te doen. Dick Advocaat was immers net vertrokken en technisch directeur Hans van Breukelen sprak met beoogd opvolger Ruud Gullit.

Tijdens het gesprek met Gullit vertelde Van Breukelen niet dat Van Basten zou vertrekken omdat er was afgesproken om het stil te houden. Laatstgenoemde nam echter telefonisch contact met Gullit op om het nieuws te vertellen. Van Breukelen was nijdig, maar Van Basten vond dat hij het moest doen. "Ik kan Ruud niet de ene dag laten beginnen om hem de dag erna te vertellen dat ik wegga", zei Van Basten zondag bij De Tafel van Kees op FOX Sports. "Dat vind ik niet fair. Er was een hoop tumult, maar op een gegeven moment zei ik ook gewoon: jongens, ik vind het allemaal goed, maar dit is voor mij een mooiere uitdaging."

"Nee, het is niet chique hoe ik het Nederlands elftal verlaten heb, maar ik heb ook gewoon zelf mijn contract moeten afkopen, ik heb dat zelf betaald”, aldus Van Basten. “Daar hoeft de KNVB dus niet moeilijk over te doen. Ik vind dit gewoon een leukere uitdaging."