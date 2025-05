Zowel target als voormalig speler van Ajax in transferzoektocht genoemd bij PSV

Met het waarschijnlijke vertrek van Richard Ledezma naar Chivas Guadalajara, moet PSV op zoek naar een nieuwe stand-in op de rechtsbackpositie. Het Eindhovens Dagblad kent de namen van twee verdedigers met links naar Ajax, die onlangs de revue passeerden in het Philips Stadion.

Ledezma begon het seizoen nog als middenvelder. Uit pure noodzaak stelde Peter Bosz hem op als rechtervleugelverdediger, een rol die de Amerikaan verrassend goed bleek te liggen.

Naarmate het seizoen vorderde, kwam Ledezma steeds vaker in actie aan de rechterkant van de defensie. PSV is dusdanig tevreden over de verdediger-geworden-middenvelder, dat het zijn aflopende verbintenis graag zou verlengen.

Daarover liepen geruime tijd gesprekken tussen beide kampen, maar inmiddels stevent Ledezma af op een vertrek uit Eindhoven. Sterker nog, hij is keihard onderweg naar een ander continent. De gesprekken tussen het Mexicaanse Chivas en Ledezma bevinden zich in een vergevorderd stadium.

Namens PSV is Earnest Stewart daarom op zoek naar vers bloed op de rechtachterpositie. Het Eindhovens Dagblad schetst een beeld van de zoektocht naar een back-up voor Sergiño Dest: “Tal van spelers zijn de afgelopen periode al aangeboden en de namen van onder anderen Georgios Vagiannidis (Panathinaikos) en Kenny Tete (Fulham) kwamen langs.”

De Griek was in de winter nog in beeld bij Ajax, dat rondkeek naar potentiële opvolgers van de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch. Oud-Ajacied Tete is vermoedelijk niet haalbaar voor PSV.

“Van Tete is PSV al veel langer gecharmeerd, maar vanwege het verwachte salaris zal het een hele kluif zijn om hem binnen te halen”, legt de regionale krant uit. “Aannemelijk is dat Stewart met andere opties bezig is.” Ook Vagiannidis voegt zich vermoedelijk dus niet bij het keurkorps van Bosz.