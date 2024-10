Zorgen voor Mikel Arteta: Arsenal-ster verlaat nationaal team wegens blessure

Bukayo Saka heeft het trainingskamp van Engeland per direct verlaten, zo bevestigt de nationale ploeg via de officiële kanalen. De 23-jarige ster van Arsenal keert terug naar the Gunners, waar de ernst van zijn blessure verder wordt onderzocht. Engeland mist ook Curtis Jones tegen Finland.

Saka werd donderdag in het thuisduel met Griekenland (1-2) kort na de openingstreffer van Vangelis Pavlidis geblesseerd naar de kant gehaald. De linkspoot leek last te hebben van zijn hamstring.

“Hij wordt onderzocht, maar je kon in aanloop naar de 0-1 zien dat hij iets voelde”, gaf interim-bondscoach Lee Carsley direct na de wedstrijd aan. De Engelsen nemen geen enkel risico met Saka en hebben besloten om hem terug naar Arsenal te sturen.

Het is een hard gelag voor Mikel Arteta, daar onder anderen ook Kai Havertz, Martin Ødegaard, Takehiro Tomiyasu, Ben White, Kieran Tierney en Oleksandr Zinchenko met (lichte) blessures kampen.

Arsenal hervat de Premier League volgende week zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen AFC Bournemouth. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt momenteel slechts één punt.

Jones

Engeland reist ook zonder Jones af naar Finland voor het duel van zondagavond. De 23-jarige spelmaker van Liverpool blijft achter in Engeland wegens ‘persoonlijke verplichtingen’. Jones zat tegen Griekenland negentig minuten op de bank.