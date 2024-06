Zorgen voor Koeman: Frenkie de Jong weer niet aanwezig bij training Oranje

Het Nederlands elftal traint nog altijd niet met de volledige selectie, zo meldt De Telegraaf. Op woensdagochtend beschikte Ronald Koeman tijdens de training over een selectie van 23 spelers. De grote afwezige in Zeist is nog altijd Frenkie de Jong.

De Jong kampt nog altijd met een enkelblessure en heeft zijn zinnen gezet op de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK, op 16 juni tegen Polen. De oefenduels in aanloop naar het eindtoernooi komen nog te vroeg voor de middenvelder.

Frenkie wil dolgraag het EK spelen met Oranje, maar niet ten koste van alles. "Ik houd hoop op EK-deelname, maar of het realistisch is moeten we zien.”

“Voor een EK met Oranje ben ik bereid om zekere risico’s te nemen, maar het belangrijkste voor mij is dat het niet een chronische enkelblessure wordt", zo citeerde De Telegraaf eerder.

Woensdag was De Jong dus niet aanwezig op het trainingsveld. Hij was niet de enige, daar ook Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zich nog niet hebben gemeld in Zeist. Beide middenvelders hadden nog verplichtingen bij hun clubs Atalanta en AC Milan en zullen zich vrijdag bij de selectie voegen.

Woensdagmiddag vindt ook een persconferentie plaats, waarbij Bart Verbruggen aanschuift naast de bondscoach. Dit betekent dat hij naar alle waarschijnlijkheid de eerste doelman van het Nederlands elftal zal worden op het EK.

Oranje oefent donderdagavond in De Kuip tegen Canada alvorens IJsland maandagavond de tegenstander is in Rotterdam-Zuid. Het zijn de laatste twee duels waarin het Nederlands elftal aan vastigheden kan werken voordat het EK begint. De ploeg van Koeman start het eindtoernooi volgende week zondag tegen Polen. Frankrijk en Oostenrijk zijn op respectievelijk 21 en 25 juni de tegenstander.

