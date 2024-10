Zorgen bij Feyenoord dag voor kraker tegen FC Utrecht: 'Hoogst onzeker of hij kan spelen'

Het heeft er alle schijn van dat Feyenoord het zondag in de kraker tegen FC Utrecht moet stellen zonder Ayase Ueda. De centrumspits is niet fit en lijkt het duel aan zich voorbij te moeten laten gaan, zo meldt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad.

Ueda was tegen Benfica (1-3) nog tweemaal trefzeker - één keer in buitenspelpositie - en wist ook tegen Go Ahead Eagles het net te vinden, waardoor zijn afwezigheid een groot gemis zal zijn voor Feyenoord. De Japanner lijkt langzaam zijn draai te vinden in Rotterdam-Zuid.

"Er zijn zorgen over de inzetbaarheid van Ayase Ueda morgen in Galgenwaard tegen FC Utrecht", schrijft Gouka op X. "De Japanse spits is 24 uur voor de aftrap niet fit, het is hoogst onzeker of hij duel kan halen."

Door de mogelijke afwezigheid van Ueda lonkt er een basisplaats voor Julián Carranza. De Argentijn begon nog nog geen enkele keer in de basis sinds zijn komst naar Feyenoord. Trainer Brian Priske bracht hem tot dusver vier keer binnen de lijnen in de Eredivisie, waarin hij eenmaal trefzeker was.

Feyenoord houdt Aymen Sliti achter de hand, mocht er definitief een streep gaan door de naam van Ueda. De achttienjarige jeugdspeler kan de selectie qua aantallen weer op orde brengen. Sliti kwam in Feyenoord Onder 21 tot dusver tot vier wedstrijden (drie assists) dit seizoen.

Gimenez

Op 24 september maakte Feyenoord bekend dat Santiago Gimenez een bovenbeenblessure had opgelopen, waardoor hij al een tijdje in de lappenmand zit. Verwacht wordt dat de Mexicaan vermoedelijk na de winterstop weer wedstrijden kan spelen.

FC Utrecht - Feyenoord betekent het duel tussen de huidige nummers twee en vier van de ranglijst. De ploeg van trainer Ron Jans wist tot dusver 22 punten te verzamelen uit acht wedstrijden. Feyenoord behaalde zes punten minder en staat vierde met 16 punten.