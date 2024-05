Zirkzee treedt in voetsporen Osimhen en Vlahovic met winnen individuele prijs

Joshua Zirkzee is in de prijzen gevallen bij de Serie A-awards. Sinds 2018/19 reikt de Lega Serie A, oftewel het bestuursorgaan van de Italiaanse topdivisie, na ieder seizoen prijzen uit in tien verschillende categorieën. Zirkzee is door de bond verkozen tot ‘Talent van het Jaar’.

De 23-jarige Schiedammer beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak in het internationale voetbal. Bij Bologna is hij de pupil van voormalig voetballer Thiago Motta en onder zijn hoede is Zirkzee uitgegroeid tot vaste waarde.

In 34 wedstrijden kwam de spits dit seizoen tot 11 treffers en 5 assists. Mede dankzij de goede prestaties van de aanvaller, heeft Bologna zich dit seizoen voor het eerst verzekerd van deelname aan de Champions League.

De goede prestaties zorgden er lange tijd ook voor dat er gespeculeerd werd of hij door Ronald Koeman zou worden opgenomen in de (voor)selectie voor het EK in Duitsland, maar de bondscoach heeft er voor gekozen de aanvaller thuis te laten. Mogelijk heeft het iets te maken met de recente hamstringblessure die Zirkzee heeft opgelopen

De negentienvoudig jeugdinternational van Jong Oranje heeft bij i Rossoblù nog een contract dat loopt tot 2026. Inmiddels schat Transfermarkt de waarde van de aanvaller op een slordige veertig miljoen euro. Onder meer de twee Milanese grootmachten hebben de afgelopen periode interesse getoond in de diensten van Zirkzee.

Met het winnen van de individuele prijs voor beste talent komt Zirkzee in een fraai rijtje terecht. Nicolò Zaniolo, Dejan Kulusevski, Dusan Vlahovic, Victor Osimhen en Nicolò Fagioli gingen de Nederlander sinds 2019 voor. Eerder op de dag maakte de Serie A ook bekend dat Inter-coach Simone Inzaghi de beste trainer is gebleken in het afgelopen seizoen.

Zirkzee speelt sinds 2022 in Italië bij Bologna, dat hem destijds voor 8,5 miljoen euro overnam van Bayern München. Verder speelde de Nederlander met Nigeriaanse roots ook nog voor RSC Anderlecht en Parma.

