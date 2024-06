'Naam Memphis Depay duikt op in Serie A als alternatief voor Joshua Zirkzee'

‘AC Milan denkt aan Memphis Depay als alternatief voor Joshua Zirkzee’

Memphis Depay is op de radar verschenen van AC Milan. Dit melden journalist Gianluca Di Marzio en de Italiaanse tak van GOAL. De Oranje-international, die Atlético Madrid op 1 juli transfervrij verlaat, geldt in het San Siro als alternatief voor Joshua Zirkzee, mocht de komst van de Bologna-spits onhaalbaar blijken.

Milan heeft naast Memphis ook Ermedin Demirovic (FC Augsburg) in het vizier, zo meldt Di Marzio. De goed ingevoerde journalist denkt dat Memphis sowieso een optie is voor de Milanese grootmacht, of Zirkzee nou wordt aangetrokken of niet. Er moet dan wel eerst goed worden gekeken naar het salarisbudget. Volgens GOAL is de bij Atlético vertrekkende aanvaller voorlopig alleen tweede keus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Di Marzio voegt toe dat Demirovic alleen in beeld komt als Zirkzee definitief niet haalbaar blijkt te zijn. De Bosnische spits kwam afgelopen seizoen tot 15 goals en 10 assists in de Bundesliga en zijn transferwaarde ligt momenteel op 25 miljoen euro. Er is reeds contact geweest met Demirovic, die wel oren heeft naar een toptransfer naar Milan.

Di Marzio weet tevens dat Milan gecharmeerd is van Artem Dobvyk, die afgelopen seizoen furore maakte bij het Girona van Daley Blind. Scouts zagen de 26-jarige aanvaller maandag aan het werk voor Oekraïne in het met 0-3 verloren EK-duel met Roemenië.

De technische leiding van Milan neemt in ieder geval uitgebreid de tijd in de zoektocht naar de geschikte opvolger van Olivier Giroud, die de club deze zomer verlaat. De 37-jarige aanvaller kiest in de herfst van zijn loopbaan voor een avontuur bij Los Angeles FC.

Zirkzee

Milan is niet de enige club met interesse in Zirkzee. Volgens David Ornstein vanheeft Manchester United bovengemiddelde interesse in de Nederlandse spits.

De clubs zijn nog niet concreet met elkaar in onderhandeling, schreef Ornstein dinsdag, maar de interesse is 'vergevorderd'. Manchester United heeft ook andere kandidaten op de korrel, weet de journalist.

Zirkzee is voor veertig miljoen euro op te pikken. De aanvaller kent een contractuele afkoopsom in zijn verbintenis met Bologna. Gezien die relatief kleine transfersom is de interesse voor Zirkzee niet mild.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties