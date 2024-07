‘Bologna wil Zirkzee vervangen door andere veelscorende Nederlander’

Bologna heeft zijn pijlen gericht op Thijs Dallinga, zo meldt Gianluca Di Marzio. De aanvaller van Toulouse moet als opvolger dienen van de deze zomer naar Manchester United vertrokken Joshua Zirkzee.

Gianluca Di Marzio weet te melden dat het verschil tussen vraag en aanbod kleiner is geworden, wat betekent dat Bologna en Toulouse elkaar naderen over een akkoord.

Toulouse heeft een sterke onderhandelingspositie, daar het weet dat Bologna een flinke som geld heeft gevangen voor Zirkzee en Dallinga zelf nog tot medio 2026 vast heeft liggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bologna is door het vertrek van Zirkzee op zoek naar een nieuwe aanvalsleider en wedt op meerdere paarden. Zo zijn ook Fotis Ioannidis en Beto in beeld om Zirkzee te doen vergeten.

Ioannidis is een 24-jarige spits van Panathinaikos die afgelopen seizoen goed was voor 10 goals en 5 assists in de Grieks competitie. Beto moet worden overgenomen van Everton, waar hij niet verzekerd is van een basisplaats.

Dallinga vertrok in de zomer van 2022 voor 2,5 miljoen euro van Excelsior naar Toulouse. In de Ligue 1 was hij in zijn eerste seizoen meteen goed voor 12 treffers en 1 assist.

Afgelopen seizoen was hij met 14 goals en 3 assists bij nog meer doelpunten betrokken. In totaal staat de teller na twee jaar op 86 wedstrijden, waarin hij 37 keer trefzeker was en 8 assists afleverde.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties