'Ten Hag nog niet klaar na Zirkzee en richt vizier op Engelse EK-ganger'

‘Ten Hag nog niet klaar na Zirkzee en richt vizier op Engelse doelpuntenmachine Ivan Toney’

Nu Joshua Zirkzee zo goed als binnen is, betekent het niet dat Manchester United tevreden is met de spoeling in de aanval. Volgens The Telegraph overwegen the Mancunians nog een spits binnen te halen, waarbij Ivan Toney hoog op het lijstje staat. Ook de naam van Dominic Calvert-Lewin (Everton) doet de ronde op Old Trafford.

Donderdag werd bekend dat de transfer van Zirkzee in kannen en kruiken is en dat de Schiedammer tot 2029 gaat tekenen bij de club van Erik ten Hag. Daarmee heeft de oefenmeester zijn gewenste spits binnen.

Echter, Ten Hag overweegt nog een nummer 9 aan te trekken naast Zirkzee en Rasmus Højlund. EK-ganger Toney is iemand die in beeld is.

De 28-jarige Engelsman bewijst zich al jarenlang als doelpuntenmachine bij Brentford, waar hij in 83 Premier League-duels 36 maal het net deed bollen. Bovendien heeft Toney nog slechts een jaarcontract bij the Bees, waardoor hij wellicht goedkoop op te pikken is door Man United.

Anders overwegen the Red Devils de aandacht naar Calvert-Lewin te verleggen. Ook de Everton-aanvaller beschiikt nog over een jaarcontract, maar is wel erg blessuregevoelig, zo oordeelt het technisch hart op Old Trafford.

In ieder geval hebben Ten Hag en consorten weer wat financiële bestedingsruimte door de verkoop van Mason Greenwood. De veelbesproken aanvaller maakt zo goed als zeker de overstap naar Olympique Marseille, dat minimaal dertig miljoen euro betaalt. Dat bedrag kan middels een doorverkooppercentage van tussen de veertig en vijftig procent nog flink oplopen. Ook Anthony Martial is inmiddels transfervrij vertrokken bij United.

Zirkzee ondergaat momenteel de medische keuring in Manchester en zal dan zijn contract ondertekenen. Mogelijk kan hij weldra Matthijs de Ligt verwelkomen als ploeggenoot. De Bayern München-verdediger is al persoonlijk rond met United en ook de clubs naderen elkaar. Der Rekordmeister verlangt een bedrag van vijftig miljoen euro, exclusief bonussen.

